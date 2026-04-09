VIDEO / Bivši igrač Gorice za SK: ‘Dinamo se uhodao i teško im je parirati, ali u finalu je sve moguće’

Podijeli :

SK

Nogometaši Gorice poraženi su od Dinama u polufinalu Kupa nakon golijade 6:3, a na tu se utakmicu, ali i na Ligu prvaka, osvrnuo nekadašnji igrač Gorice te sadašnji nogometni trener Dino Štiglec.

Očekivani finalisti nakon polufinala ove sezone. Nevjerojatna efikasnost Dinama unatoč nešto drugačijim uvjetima na terenu, kako si vidio pobjedu u Gorici? Kako objašnjavaš procvjet Dinama u proljeće?

Složio bih se da je očekivana pobjeda. Mislim da je Gorica odigrala solidno, ali kad je Dinamo na ovakvom nivou teško je parirati. Radili su revoluciju na ljeto, trebalo im je vremena da se uhodaju. Patili su prvi dio sezone, uspjeli su se posložiti.

Kako komentiraš trenera Marija Kovačevića?

Drago mi je zbog njega i da je domaći trener dobio priliku. Pokazao je što može i s drugim klubovima, premalo se pažnje daje činjenici da je uvodio klubove u više lige. Krenuo je od nule i drago mi je da je nakon toliko godina rada kroz Varaždin, Slaven Belupo i bolest dobio šansu da vodi Dinamo.

Galešić? Vidović?

Drago mi je da Galešić pokazuje kvalitetu i radi dobar posao na desnom beku. Vidović se uvijek nađe u prilici, od nekakvog upitnika je postao jedan od bitnijih igrača. Njegova pozicija je specifična, ima puno benefita od toga što ekipa dobro igra. Stvari dobro funkcioniraju i automatski je bolje i za njega.

Finale 13. svibnja u Osijeku. Što predviđaš između Dinama i Rijeke?

Trenutno dajem prednost Dinamu, ali Rijeka ima iskustvo igranja finala. Jedna utakmica na neutralnom terenu, dao bih 55% šansi Dinamu, ali mislim da može otići na obje strane.

Rijeka također nije dopustila iznenađenje. Kakvo je iskustvo igranja na Rujevici?

Definitivno je specifično, tribine su blizu, dobacuju ti s tribine i to je čar nogometa. Rijeka definitivno ima prednost domaćeg terena, velika je to prednost kad ganjaju rezultat.

Prelazimo na Ligu prvaka. Liverpool je platio ceh i u Parizu.

Iznenadili su me, na kraju dana su ipak Liverpool i kad sam vidio postavu bilo mi je jasno koliko je sati. Dosta pate u prvenstvu i to se prenosi na Ligu prvaka. Pariz je pokazao da je bolji. Liverpool je puno uložio prošlog ljeta što je dokaz da je novac bitan, ali nije presudan jer kod njih nešto ne valja unatoč sjajnim igračima. Mislim da će teško okrenuti.

S druge strane, smatram da je Barcelona koja je izgubila bolja od Atletico Madrida, ali mi je drago zbog Simeonea. Mislim da Barca ima jačinu da preokrene, bit će teško, ali to bih ostavio otvoreno.