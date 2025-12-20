VIDEO / Bivši HNL-ovac sjajno pogodio za slavlje svoje momčadi u ‘Cvajti’

Gosti su poveli već u 12. minuti pogotkom Vincenta Vermeija, no Holstein Kiel je izjednačio u 29. minuti preko Phila Harresa pa se na odmor otišlo s rezultatom 1:1.

Potpuni preokret domaćinima donio je bivši igrač zaprešičkog Intera i Varaždina, Ivan Nekić, koji je sjajnim udarcem glavom postigao pogodak za konačnih 2:1 nakon ubačaja iz kuta.

Podsjetimo, hrvatski stoper u siječnju ove godine iz Varaždina je napravio transfer u tadašnjeg člana Bundeslige. No Kiel je ispao na kraju sezone u drugi rang, a Nekić je upisao samo jedan nastup.

U ovoj sezoni ima ukupno osam nastupa, a ovo mu je bio prvi nastup u početnoj postavi u prvenstvu kojeg je okrunio na najbolji mogući način – prvijencem.

Ovom pobjedom, Kiel je skočio na 10. mjesto ljestvice s 20 bodova, dok je Dynamo Dresden ostao posljednji s 13 bodova.

