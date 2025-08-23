VIDEO / Bivši dinamovac nastavlja briljirati u Sloveniji, prvi je strijelac lige

Podsjetimo, Deni Jurić karijeru je gradio u HNL-u, gdje se posebno istaknuo u dresu Šibenika tijekom sezone 2020./21. Nakon toga je potpisao za Dinamo, no nije se uspio nametnuti, a epizode u Gorici i Rijeci također nisu donijele očekivani iskorak.

VIDEO / Bivši igrač Dinama zabio s centra u slovenskoj ligi VIDEO / Jurić zabio za rano vodstvo Kopera, bodove im u završnici oduzeo još jedan bivši dinamovac!

U siječnju 2024. prešao je u Koper, gdje je konačno pronašao pravu formu. Prošle sezone bio je drugi najbolji strijelac slovenske momčadi s 11 pogodaka u prvenstvu.

Na početku karijere, bio je i dio druge momčadi Hajduka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.