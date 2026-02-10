VIDEO / Bio je jedan od najvećih Dinamovih promašaja, a sada je zabio u Ligi prvaka

U 7. kolu Azijske lige prvaka japanska Hiroshima svladala je malezijskog velikana Johor DT s 2:1.

Goste je već u 3. minuti u vodstvo doveo Brazilac Marcos Guilherme, bivši igrač Dinama, koji je iskoristio pogrešku obrane i matirao domaćeg vratara za 0:1. Netom prije pogotka, skok u napadu dobio je bivši hajdukovac Jairo, a nekoliko sekundi kasnije njegov suigrač Guilherme stigao je do pogotka.

Ipak, već u 16. minuti Johor je ostao s igračem manje nakon što je Jonathan Silva rukom obranio čisti pogodak, za što je zaslužio crveni karton. Hiroshima je dobila kazneni udarac koji je realizirao Akito Suzuki, a početkom nastavka Suzuki je svojim drugim golom osigurao pobjedu japanskom klubu.

Tko je Marcos Guilherme?

Podsjetimo, Marcos Guilherme stigao je u Dinamo u siječnju 2017. na posudbu iz brazilskog Athletica Paranaensea, ali klub je napustio nakon samo šest mjeseci, bez postignutog gola u 13 nastupa i s jednom asistencijom kao krilni napadač. Kasnije je igrao za São Paulo, Al-Wehdu, Internacional, Santos, Khimki, Varen Nagasaki i Tokyo, a početkom ove godine preselio je u Maleziju.

