VIDEO / Bio je 58. pick na NBA draftu ovog ljeta, a sad je upisao ‘double-double’ u 15 minuta

Podijeli :

Reprezentacija Italije ostvarila je važnu pobjedu nad Španjolskom u četvrtom kolu grupne faze Eurobasketa (67:63), a na tom putu jedan od najzapženijih igrača bio je energični i skočni centar Saliou Niang. Novi igrač euroligaša Virtusa iz Bologne, koji je ovog ljeta bio 58. pick na NBA draftu (Cleveland Cavaliersi), za 15 minuta na parketu ostvario je 'double-double' učinak od deset koševa i deset skokova, uz dvije blokade. Niangu je 21 godina, a rođen je u Senegalu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.