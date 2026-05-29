VIDEO / Bili su na rubu ispadanja, a onda su u četiri sekunde režirali nevjerojatan preokret!

Zaragoza je u posljednje kolo ušla s pobjedom manje od svojih konkurenata, a tijekom susreta protiv Rio Breogána nalazila se u vrlo teškoj situaciji.

U dramatičnoj završnici četiri sekunde prije kraja zaostajala je tri poena, ali tada je uslijedio jedan od najnevjerojatnijih preokreta sezone.

Igrač Zaragoze najprije je pogodio prvo slobodno bacanje za smanjenje zaostatka, a zatim drugo namjerno promašio. Gosti su uhvatili skok u napadu i stvorili posljednju priliku, koju je iskoristio talijanski razigravač Marco Spissu. Njegova trica sa zvukom sirene donijela je Zaragozi pobjedu 95:94 i ostanak u ACB ligi.

Ranije tijekom večeri Valencia je na svom parketu uvjerljivo svladala Gran Canariju rezultatom 105:81. Taj poraz, u kombinaciji s pobjedom Zaragoze, značio je ispadanje Gran Canarije u drugi rang španjolske košarke.

Riječ je o velikom razočaranju za klub koji je prošle sezone igrao finale Eurokupa i bio nadomak plasmana u Euroligu.

Andorra je također ostala bez bodova u posljednjem kolu, izgubivši nakon produžetka od Barcelone rezultatom 100:95, no usprkos porazu uspjela je osigurati ostanak u ligi.