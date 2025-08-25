VIDEO / Bilbao upisao drugu pobjedu na startu sezone

Najviše prilika imao je Nico Williams, no raspoloženi vratar gostiju Augusto Batalla dugo je održavao svoju momčad u igri. Presudio je ipak Oihan Sancet pogotkom s bijele točke u 66. minuti.

Bilbao je bio opasniji i u prvom dijelu – prijetili su Alex Berenguer u 13. minuti i mlađi Williams u 27., ali rezultat se nije mijenjao. Rayo je zaprijetio samo preko Jorgea de Frutosa već u trećoj minuti, no nije bio precizan.

U nastavku je Williams nastavio tražiti put do gola, ali je ostao na jednom pogotku iz prvog kola. Athletic je tako upisao drugu pobjedu u sezoni, dok je Rayo doživio prvi poraz. Momčad iz predgrađa Madrida u četvrtak u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu dočekuje Neman.

