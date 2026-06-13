VIDEO / Bh. trener za SK o remiju Zmajeva: ‘Zbog ovoga su ispustili prednost’

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Mladi bh. trener Adnan Beganović, gostovao je u emisiji Jutro SK kod našeg Denisa Draganovića i otkrio što je presudilo u ispuštanju vodstva Barbarezove momčadi.

U dvoboju 1. kola skupine B na Svjetskom prvenstvu Kanada i Bosna i Hercegovina su u Torontu igrale 1-1 (0-1).

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Jovo Lukić je u 21. minuti glavom iz blizine nakon kornera poslao loptu u mrežu te doveo BiH u prednost, a poravnao je Cyle Larin u 78. minuti lijepim udarcem s 15-ak metara i to samo dvije minute po ulasku na teren.

Malo prije toga, u 74. minuti, došlo je do taktičke promjene te je Barbarez momčad postavio u 4-1-4-1 sustav sa Šunjićem na ‘šestici’ i Alajbegovićem na krilu. Od tog trenutka počeli su problemi BiH koja se mučila sa silovitim napadima Kanađana, koji su naposljetku došli do poravnanja.

Adnan Beganović, 43-godišnji bh. trener, pojasnio je zašto je ova promjena sustava olakšala Kanadi kreiranje prilika, a otkrio je i još jedan važan čimbenik koji je presudio u ispuštanju prednosti Zmajeva.

“Jednim dijelom promjena formacije ostavila je više prostora između linija i omogućila bržu tranziciju suparnika. No, tu je i energetska potrošnja koja je bila visoka u igri u niskom i srednjem bloku. Mislim da fizički nismo mogli izdržati protiv fizički dominantnije Kanade”, rekao je bh. trener i dodao:

“Nakon izmjena više nismo stajali toliko kompaktno. No, lako je biti general poslije bitke, teško je tijekom utakmice donijeti sto posto ispravne odluke.”

U ostatku razgovora u Jutru SK detaljno je secirao igru BiH, pojasnio u čemu vidi najveći napredak i zašto vjeruje da će Zmajevi na ovom Svjetskom prvenstvu napraviti veliki iskorak.