VIDEO / Bezzecchi konačno pokorio Mugello za povijest Aprilije!

Borba za trijumf na „Mugellu“ od starta utrke svela se na dva imena – Bezzecchija i Bagnaije. Martin je bio taj koji je poveo, nekoliko zavoja se borio s Bezzecchijem, da bi se Bagnaia u drugom krugu našao ispred prvaka iz 2024. i počeo izazivati svog sunarodnjaka. Vozaču Ducatija, koji je tri puta osvojio Veliku nagradu Italije, nije trebalo mnogo vremena da preuzme vodstvo, a Bezzecchi ga je pratio i čekao svoj trenutak.

Priliku za napad vozač Aprilije čekao je u 14. krugu i odmah nakon toga pobjegao Bagnaiji za sekundu, da bi se dva kruga kasnije ispred vozača Ducatija našao i Martin. Borba za pobjedu tada je već bila odlučena, pošto je Bezzecchi na čelu samo povećavao svoju prednost u odnosu na timskog kolegu.