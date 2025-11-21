VIDEO / Berrettini Italiji donio prvi bod u polufinalu Davis Cupa

Podijeli :

Prvi polufinalni susret Davis Cupa u Bologni između Italije i Belgije otvorili su Matteo Berrettini i Raphael Collignon, a do pobjede je došao talijanski predstavnik s 2-0 u setovima.

Berrettini je odlično otvorio meč protiv Belgijanca koji je bio jedan od ključnih igrača u pobjedi protiv Francuske. Talijan je odjurio na 3:0 te se nakon toga nije mučio na svom početnom udarcu. Svoj servis čuvao je do kraja seta te je sa 6:3 došao do vodstva od 1-0 u setovima.

I drugi set je Talijan otvorio sjajno te je Collignonu napravio break već u prvom gemu. Imao je Berrettini priliku za dvostruki break i 3:0, ali Belgijanac se spasio i to mu je pomoglo da se vrati u meč. Kod 2:1 je sjajnim winnerom poravnao na 2:2.

Ipak, Talijan se uspio oporaviti te je kod 3:3 napravio novi break. Ovaj put je tu prednost sačuvao do kraja te je sa 6:3, 6:4 donio prvi bod Italiji u polufinalu Davis Cupa. Pobjedu pred domaćom publikom probat će donijeti Flavio Cobolli čiji je protivnik Zizou Bergs.

