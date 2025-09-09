VIDEO / Beogradska publika zviždala izborniku Srbije, vikali su mu ‘Piksi, odlazi!’

Neugodni prizori za izbornika Srbije.
Nogometaši Srbije igraju u Beogradu utakmicu protiv Engleske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Srbija u trenutku objave ovog teksta gubi s 3:0 od viceprvaka Europe, a beogradska publika od samog početka susreta jasno je iskazala svoj stav o izborniku Draganu ‘Piksiju’ Stojkoviću.
Prije početka utakmice između, izbornika su navijači glasno izviždali. Službeni spiker je čitao sastav, a čim je izgovorio ime izbornika, čuli su se zvižduci, a sve je kulminiralo Piksijevim izlaskom na teren.
Tijekom utakmice se u nekoliko navrata moglo čuti kako navijači glasno skandiraju ‘Piksi, odlazi!’.
Srbija je u susret ušla kao drugoplasirana u skupini K, iza Engleske na prvom te ispred Albanije na trećem mjestu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!