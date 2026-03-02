VIDEO / Benfica bez Ivanovića do važne pobjede u prvenstvu

Nogometaši Benfice upisali su važna tri boda na gostovanju kod Gil Vicentea u 24. kolu portugalskog prvenstva. U momčadi iz Lisabona nije bilo u kadru hrvatskog igrača Franje Ivanovića, a Mourinhovi izabranici su pobjedom i dalje na trećem mjestu s 58 bodova, sa sedam bodova zaostatka za prvoplasiranim Portom. U 35. minuti Pavlidis je donio vodstvo Benfici, a u 51. minuti izjednačio je Hernandez. Pobjedu je Benfici osigurao Schjelderup u 73. minuti.
