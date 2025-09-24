VIDEO / Beljo zabio za vodstvo Dinama, ali Turci brzo uzvratili

Podijeli :

Dinamo je bolja momčad na Maksimiru u susretu s turskim Fenerbahčeom. U 16. minuti su preko Mihe Zajca propustili veliku priliku, ali su pet minuta kasnije uspjeli doći do vodstva. Lopta je došla do Diona Drene Belje koji se najbolje snašao u gužvovitom kaznenom prostoru Fenerbahčea. Na kraju je lopta završila iza leđa Edersona i Dinamo je poveo 1:0, ali to je kratko trajalo jer je Szymanski ubrzo poravnao na 1:1.

