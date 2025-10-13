VIDEO / Belgija u ludoj golijadi srušila Wales i preskočila Sj. Makedoniju na čelu skupine

Podijeli :

Velika pobjeda za Belgiju!

Nogometaši Belgije u ponedjeljak su napravili važan korak prema Svjetskom prvenstvu.

U skupini J je Belgija ovog ponedjeljka prilično zakoračila prema SP-u. Pobijedila je u Cardiffu s 4-2 Wales, ali je i dočekala kiks Sjeverne Makedonije koja je u Skopju tek remizirala 1-1 s Kazahstanom.

Utakmica nije dobro počela za Belgiju jer je domaćin poveo već u osmoj minuti pogotkom Rodona. Do odmora su se stvari na terenu promijenile i Belgija je došla do vodstva 2-1. Prvo je De Bruyne pogodio s bijele točke za 1-1 u 18. minuti, dok se preokret dogodio u 24. kada je Meunier bio strijelac za 2-1.

De Bruyne je još jednom bio strijelac s bijele točke, u 76. minuti za 3-1, a potom su dva gola postignuta u završnici dvoboja. Mala se nada rodila za domaćina u 89. kada je za 2-3 pogodio Broadhead, ali je već u idućem napadu na drugoj strani Trossard bio strijelac za konačno slavlje Belgije 4-2.