VIDEO / Bayern odmarao glavne zvijezde, ali svejedno razbio Vasilja i St. Pauli

Bayern je u 29. kolu Bundeslige uvjerljivo svladao na gostovanju St. Pauli 5:0 i dodatno se približio novom naslovu prvaka.
Zbog uzvrata četvrtfinala Lige prvaka protiv Real Madrida u Münchenu u srijedu, trener Vincent Kompany odlučio je odmarati glavne zvijezde. Harry Kane ostao je na klupi cijelu utakmicu, dok su Luis Diaz i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić ušli u igru u 59. minuti.
Bavarci su poveli u 9. minuti golom Jamala Musiale, a s minimalnih 1:0 otišlo se na odmor. U nastavku je Leon Goretzka u 53. minuti sjajnim volejom zabio za 2:0, a dvije minute kasnije Michael Olise pogodio za 3:0. Četvrti pogodak postigao je Nicolas Jackson u 65., rutinski realiziravši matnu situaciju s bh. vratarom St. Paulija, Nikolom Vasiljem. Konačnih 5:0 postavio je Raphael Guerreiro u 88. minuti.
Bayern sada, pet kola prije kraja prvenstva, ima 76 bodova, 12 više od Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač. S druge strane, St. Pauli se bori za ostanak i zauzima 16. mjesto s 25 bodova.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!