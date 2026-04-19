VIDEO / Bayern gubio, a onda zabio četiri komada za 35. titulu u povijesti!

Nogometaši Bayerna osigurali su 35. naslov njemačkog prvaka nakon što su u susretu 30. kola pobijedili Stuttgart s 4-2.

Nakon što je Borussia Dortmund u subotu izgubila od Hoffenheima s 1-2, Bavarcima je trebao barem bod kako bi i matematički osigurali novu titulu. No, Bayern je pobijedio s 4-2 i slavlje na Allianz Areni može početi.

