VIDEO / Baskonia šokirala Hezonjin Real i osvojila Kup kralja nakon 17 godina, pogledajte slavlje navijača

U finalu košarkaškog Kupa kralja Baskonia je nadigrala Real Madrid Marija Hezonje sa 100:89. Madriđani tako nisu uspjeli iskoristiti preokret koji su izveli na pogon Hezonje u polufinalu protiv domaće Valencije. Nijedan igrač na parketu za Real nije zabio više od 15 poena, a najbolji u redovima kluba iz glavnog grada Španjolske ponovno je bio Hezonja s točno 15 poena, tri skoka i tri asistencije. Kod Baskonije je najbolji bio bivši NBA igrač i francuski reprezentativac Timothe Luwawu-Cabarrot s 28 poena. Baskonia je ovim slavljem došla do svog prvog trofeja Kupa kralja nakon 2009. godine kada su pod imenom TAU Ceramica svladali Unicaju sa 100:98.

