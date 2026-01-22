VIDEO / Basket mušketiri: Real poletio na pogon Marija Hezonje

Podijeli :

Dvostruko kolo Eurolige se igra ovaj tjedan, a sve su najavili naši Vedran Babić i Saša Živko s Tvrtkom Puljićem. Dosta riječi je bilo posvećeno i hrvatskom reprezentativcu Mariju Hezonji koji briljira u dresu madridskog Reala u posljednje vrijeme.