VIDEO / Barcelona zasjela na vrh preokretom protiv Sociedada i Ćalete-Cara, Sučić ostao na klupi

Aktualni nogometni prvaci Španjolske, igrači Barcelone, domaćom pobjedom 2-1 protiv Real Sociedada iskoristili su priliku i nakon sedmog kola zasjeli na vodeću poziciju na ljestvici koju je do subotnjeg poraza u madridskom derbiju držao Real s maksimalnim učinkom.

Barcelona je morala hvatati zaostatak u dvoboju odigranom na Olimpijskom stadionu na Montjuicu, nakon što je Alvaro Odriozola u 31. minuti doveo Real Sociedad u vodstvo. Barcelona je prije kraja poluvremena izjednačila golom Julesa Koundéa u 43. minuti. Pobjedu katalonskoj momčadi donio je Robert Lewandowski u 59. minuti, a za pogodak glavom asistirao mu je Lamine Yamal, koji je u igru ušao tek minutu prije te akcije.

U početnoj postavi gostujuće momčadi bio je hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, koji je bio ponajbolji igrač u obrani Real Sociedada. Luka Sučić je ostao na klupi za pričuve.

Barcelona je s 19 bodova preskočila Real Madrid koji ima 18 bodova. Treći je Villarreal sa 16 bodova, a četvrto mjesto s 13 bodova drži Elche, koji je uz Barcelonu u prvih sedam kola jedini ostao neporažen.

Real Sociedad je sa samo pet bodova na 17. poziciji.