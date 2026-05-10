VIDEO / Barcelona slavila u El Clasicu i osigurala naslov prvaka Španjolske!

Katalonski velikan nije mogao poželjeti ljepšu potvrdu nove titule prvaka, već 29. u povijesti, od trijumfa u “el clasicu”.

Domaćinu je trebao samo bod kako bi i matematički potvrdio naslov prvaka. No, ranjeni i uzdrmani Real Madrid nije mogao pružiti pravi otpor i Katalonci su slavili sa 2-0 premda su mogli i uvjerljivije do bodova.

Strijelci za pobjedu bili Marcus Rashford (9) i Ferran Torres (18).

Barcelona je bila bez prve zvijezde Laminea Yamala, dok na drugoj strani nije bilo Kylana Mbappea, Rodryga, Arde Gulera, Edera Militaoa, Dania Carvajala, te Federica Valverdea koje je stradao u “šakačkom obračunu na Santiago Brnabeu” od Aureliena Tchouamenija.

Zanimljivo, premda je Touchameni zbog sudjelovanja u incidentu financijski kažnjen, zaigrao je od prve minute. S druge strane Barcelona je u svom početnom sastavu imala čak devet španjolskih igrača, što je rekord za “El Clasico” u cijelom 21. stoljeću.

Uoči početka utakmice održana je minuta šutnje za preminulog oca Hansija Flicka. Barcelonin strateg je vodio utakmicu, a u ponedjeljak će putovati u domovinu na sahranu.

Barcelona je sjajno otvorila utakmicu, već u devetoj minuti je Marcus Rashford je sjajno pogodio iz slobodnog udarca sa 18 metara. Samo devet minuta kasnije Barcelona je nakon sjajne akcije povela sa 2-0. Fermin je odličnom loptom uposlio Danija Olma u kazneni prostor, a bivši igrač Dinama je petom ostavio loptu za utrčalog Ferrana Torresa koji je pogodio za 2-0.

Real se mogao vratiti u 22. minuti, no Gonzalo Garcija je promašio veliku priliku. U 38. minuti je odličnu priliku ponovo imao Rashford, a dvije minute kasnije i Olmo, no ostalo je 2-0.

Početak drugog dijela donio je dosta nervoze i prekida. Real je u 63. minuti zatreao mrežu, no Jude Bellingahm je bio u zaleđu. U završnici susreta Barcelona je mogla i do trećeg kola, no Raphinha i Robert Lewandowski nisu najbolje reagirali.

Valencia je na gostovanju pobijedila Athletic Bilbao sa 1-0 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas. Tri boda “šišmišima” donio je Umar Sadiq golom u 72 minuti.

Real Mallorca i Villarreal su odigrali 1-1. Sve najvažnije dogodilo se u prvom dijelu. Ayoze Perez je doveo goste do prednosti iz kaznenog udarca u 31. minuti, a izjednačio je Vedat ⁠Muriqi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

Real Oviedo je praktički ispao izt lige nakon što je odigrao tek 0-0 protiv Getafea. Domaćin je susret završio s dva igrača manje, u 54. minuti je isključen Javi Lopez 54, a u 78. minuti Sibo.

Tri kola prije kraja prvenstva Oviedo ima devet bodova manje od Girone koja drži 17. poziciju, posljednju koja donosi spas. Girona ima i susret manje, u ponedjeljak će gostovati kod Rayo Vallecana.

Barca vodi sa 91 bodom, Real ima 77, Villarreal 69, a Atletico Madrid 63 boda. Slijede Betis (54), Celta (50)…

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.