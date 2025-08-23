VIDEO / Barcelona gubila 2:0 kod Levantea, a onda je uslijedio nevjerojatan preokret!

Nogometaši Barcelone u 2. kolu La Lige gubili su na poluvremenu od Levantea 2:0, a na kraju su pogocima Pedrija, Ferrana Torresa i autogolom Unaija Elgezabala upisali nevjerojatan preokret za pobjedu 2:3. Uskoro opširnije...
