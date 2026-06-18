VIDEO / Barbarez: Ambicije Švicaraca veće su od naših, ali…

Podijeli :

I BiH i Švicarska su odigrale neriješeno u prvim kolima pa večeras od 21 sat počinje drugo kolo.

Sergej Barbarez, izbornik BiH je naglasio kako je pritisak u ovom poslu uvijek prisutan te da to ne vidi kao problem za svoje igrače.

„Imaju volju ispraviti neriješen rezultat, koji se barem u javnosti smatra negativnim, a zapravo svi znamo koliko nam bodova treba. Ambicije Švicaraca veće su od naših, ali imat ćemo i treću utakmicu, tako da ne vidim da je nadolazeći susret puno važniji od prve ili treće utakmice”, naglasio je Barbarez.

Podsjetimo, prvu utakmicu BiH je odigrala 1:1 s Kanadom, a istim rezultatom je završila utakmica Katara i Švicarske.