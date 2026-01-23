VIDEO / Bakrar načeo Rumunje pa otkrio što je bio najveći Dinamov problem u Europi

Podijeli :

Nogometaši Dinama uvjerljivo su svladali rumunjski FCSB s 4:1 u 7. kolu Europske lige na Maksimiru.

Zagrepčani su već u prvih 11 minuta poveli 2:0 golovima Bakrara (7) i Belje (11), a gosti su pred kraj prvog dijela smanjili preko Birligee (42). U nastavku je Beljo drugim pogotkom (71) riješio pitanje pobjednika, dok je Kulenović u sudačkoj nadoknadi (90+3) postavio konačan rezultat.

Nakon utakmice, pred novinare je stao strijelac prvog pogotka Monsef Bakrar:

VIDEO / Bakrar i Beljo rano zabili Rumunjima, Dinamo ide prema nokaut fazi EL! VIDEO / Kulenović kasnim golom potvrdio visoku pobjedu Dinama

“Bila je ovo sjajna utakmica za nas. Borili smo se jako dobro do posljednje minute i bili uspješni pred protivničkim golom. Ovo je jako važna pobjeda za nas nakon posljednja dva poraza. Malo smo se opustili nakon prva dva pogotka, ali onda smo kasnije napravili neke zamjene i zabili još dva pogotka.”

S bodom u Danskoj možete osigurati nokaut fazu.

“Mislim da možemo ostvariti taj potreban rezultat. Momčad je svjesna toga i dat ćemo 100% od sebe kako bi izborili drugi krug.”

Je li ovo najbolja Dinamova utakmica u Europskoj ligi?

“Bilo je dobrih utakmica, ali nismo bili efikasni pred golom. Rekao bih da je jedna od najboljih. Presretan sam.”

Zabili ste deseti pogodak ove sezone.

“Težak rad uvijek se isplati. Sretan sam što mogu pomoći momčadi sa svojim pogocima, ali nije bitno tko zabija. Jedino bitno su tri boda.”

Kako se osjećate nakon Afričkog kupa nacija i kako komentirate finale?

“Bilo je zaista ludo finale. Odigrali smo odličan turnir, imali teške protivnike i utakmice. Odigrao sam jednu utakmicu svih 90 minuta. Nisam baš bio sretan svojim nastupom, ali najbitnije je bilo da smo pobijedili. Mogli smo odigrati još bolje, ali to je nogomet.”