VIDEO / Baković u Jutru SK: Alonso nije imao autoritet u svlačionici, a Modrić bi mu u jednom segmentu puno pomogao

Xabi Alonso je u ponedjeljak neočekivano napustio klupu Real Madrida, a u našu emisiju je tim povodom došao Antonio Baković. Iako ga mnogi znaju po Formuli 1, on redovito prati La Ligu pa je našoj Hani Cvijanović u Jutru SK dao kratki intervju glede Alonsovog mandata na klupi Reala.

“Iznenadila me dosta. Zapravo se to moglo vidjeti u N1 dnevniku. Taman smo imali sportski blok, a na kraju imamo najavu naše portala Sport Kluba i obično to rutinski odradim, kažem pratite vijesti na portalu. Međutim, pogledao sam taj screenshot koji se očito pojavio u tom trenutku i bila je vijest i iznenadila me točno u programu uživo. Bolju pozivnicu gledatelji nisu mogli dobiti za odlazak na naš portal.

Generalno me iznenadio odlazak zbog kratkotrajnog mandata. Odradio je praktično pola sezone. Ovaj glavni dio će odraditi netko drugi, već znamo tko će to biti, Alvaro Arbeloa, o njemu nešto kasnije. Real je jednostavno takav klub i to je znao i Xabi Alonso. On je igrao, znao je što uzima kada nije uspio odoliti na poziv Florentina Pereza iako je u Bundesligi radio povijesne rezultate. Međutim, došao je i izgleda da se opekao. Bilo je pitanje kada je dolazio je li prerano za njega, a sad znamo da je bilo prerano.”

Nije počelo dobro, ali su se stabilizirali. Kako se tebi činio Real pod njegovim vodstvom?

“Prilično nedorečeno. Evo tako moram reći. Spomenula si Svjetsko klupsko prvenstvo. Odlično natjecanje za Real da se trener zagrije, da upozna momčad u utakmicama koje nisu revijalne nego imaju neku vrijednost. Tamo je izgubio od PSG-a 4:0 u polufinalu. Nakon toga je u rezultatskom smislu imao odličan ulazak u sezonu. U smislu igre to nije bilo ono što je Alonso htio, ali ni ono što su navijači Reala htjeli gledati. Dok te rezultat mazi, sve je u redu. Real je kroz povijest imao trenere koji su osvajali sve, a da igra nije bila dobra.

Onda su došli porazi. Prije svega teški poraz od Atletico Madrida 5:2 u La Ligi. Izgubiti od Atletica nije sjajno kada si navijač Reala ili kada si Florentino Perez, ali izgubiti 5:2 je baš ružno. To je bio prvi trenutak gdje se okliznuo. Druga utakmica je ona protiv Liverpoola u Ligi prvaka. Znamo, Liga prvaka je Realovo kućno natjecanje, a Liverpool je bio u poluraspadnom sustavu. Činilo se da Liverpool hvata formu odnosno da se oporavlja na utakmici protiv Reala.

To su neke nedopustive greške kada si trener. I naravno, ono što je bilo ključno je sukob s Viniciusom koji je pokrenuo priče. A kad krenu priče, one se ne mogu samo tako zaustaviti.”

Smatraš li da su zvijezde Reala razlog njegovog odlaska?

“Mislim da je to glavni razlog jer bliski poraz od Barcelone u Superkupu inače ne bi bio razlog za otkaz treneru Real Madrida. Možda je čak bila neoprostiva izjava nakon tog poraza u nedjelju. Alonso je tada rekao da je Superkup najmanje bitno natjecanje za njih, ali znamo da je Realu svako natjecanje bitno, pogotovo kad se igra u Saudijskoj Arabiji gdje se osvaja dobra lova. To je Perezu jako bitno i ta izjava ga je pogurala prema izlazu.

Alonso, koliko god je jako ime u proteklih 20 godina, je došao u svlačionicu gdje ima boljih igrača nego što je on ikad bio. Osim toga, ima jako puno ega gdje je VInicus broj jedan. On je pokazao koliko može biti ubojit kod gola za 1:1, ali svi znamo koliko je problematičan karakter. Real se već dugo lomi oko Viniciusa bi li mu produžili ugovor ili ga prodali za velike novcu. Znaju koliko je dobar, znaju koliko je težak karakter. Tu sigurno dovođenje Mbappea nije sjelo Viniciusu jer je to značilo gubitak primarnog statusa prve zvijezde momčadi. To je kroz taktičke ideje Alonso probao ukomponirati koje su funkcionirale u Njemačkoj koja bolje podnosi oštre taktike.

Možemo samo zamisliti koliko bi izdržao Niko Kovač u jednom Real Madridu, a isto je fantastičan trener. Sve to je bio spoj međuljudskih odnosa i nemogućnosti da Alonso nametne svoje ideje. Tome treba pridodati veliki broj ozljeda, pogotovo u obrani Real Madrida. Teško je stabilizirati igru ako tebi od šest stopera i bekova svi fale u jednom trenutku. Puno manjih dijelova slagalice dovelo je do ovog ekspresnog odlaska otkaza.”

Je li bila greška što su pustili Modrića?

“Jasno je da fali lider u momčadi. Koliko bi Modrić mogao konstantno isporučivati dobre utakmice u Realovom ritmu kao što ih sada pruža u Milanu. Tamo se ipak igra svakih sedam dana jer Milan nije u Europi. To je manji obujam utakmica gdje se Luka može regenerirati i dati svoje poznato. U Realu bi teško činio ključnu razliku. Međutim, u toj utakmici protiv Barcelone nisu napravili ozbiljniji pritisak nakon gola Raphinhe za 3:2 i to zato što nije postojao vezni red.

Tu bi Luka Modrić jako dobro došao. Alonso je Modrića koristio na klupskom SP-u iako je znao da odlazi. Možda to sugerira da je on htio da ostane pogotovo u situaciji da Real nema zamjenu za takvog igrača. Zbog toga, kako čitamo iz natpisa, daje bogastvo PSG-u za Vitinhu. Ipak, to će teško PSG pustiti.”

Arbeloa, dugoročno ili kratkoročno rješenje?

“Jako je malo idealnih trenera. Idealnim su se pokazali Zinedine Zidane i Carlo Ancelotti. Jedan od najboljih pet igrača svih vremena, a jedan trener koji je vodio najbolje zvijezde na svijetu. Oni su automatski ulaskom u svlačionicu imali autoritet. Arbeloa neće imati autoritet. On mora, koliko god trajao na klupi Reala, bio on privremeno ili ne, on mora uspostaviti prijateljski odnos s igračima. On je vodio B momčad Reala do ovog trenutka. Trenerski životopis iza njega ne postoji.

Bio je jedan od najmanje bitnih igrača Reala u posljednjih 20 godina iako ima uspjehe. On bi morao biti prijelazno rješenje osim ako se ne homogenizira svlačionica i Real proigra zbog momentuma, a ne zbog trenera. Ako Arbeloa dođe do kraja sezone i uzme trostruku krunu, ne možeš mu dati otkaz. Samo u tom scenariju bi on ostao, ali mislim da će se tražiti neko drugo rješenje.”

Gdje bi Alonso mogao nastaviti?

“On sigurno ide na odmor do kraja godine. Siguran sam da neće preuzimati nijedan klub osim ako ne bi Arne Slot dobio otkaz u Liverpoolu. Mislim da mu ipak nakon dionice u Realu treba malo da isprazni misli. On ima rezultate, nije prvi koji je propao u Real Madridu. Pamti li itko Beniteza, Solarija, Lopteguija na klupi Reala. Svi su dobili nogu. Ispostavilo se da samo Ancelotti i Zidane to mogu. Tko još osim njih to može? Može opet Zizou doći. Arbeloa je neko rješenje, a Alonso će lako naći novi posao.”