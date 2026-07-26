VIDEO / Automobil na daljinsko upravljanje zamijenio čovjeka, pogledajte kako u Portugalu čiste teren

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U nedjelju je u Estorilu na rasporedu bilo finale ATP 250 turnira. Tamo su sudjelovala dvojica igrača koji nikad u svojoj karijeri nisu uspjeli osvojiti trofej na ATP razini. S jedne strane stajao je Luca van Assche, nekadašnji prvi junior svijeta dok je s druge strane bio Alexander Blockx koji je jedan od najperspektivnijih igrača u svijetu tenisa u ovom trenutku. Međutim, nije samo tenis na ovom meču bio u prvom planu. Naime, na jednoj promjeni strana na zemljani teren došao je automobil na daljinsko upravljanje te je za njega bila zakačena mreža za čišćenje terena. Bio je to pravi spektakl u Estorilu te je još jedna tehnologija pronašla način za zamjenu čovjeka. U tenisu su se već ukinuli linijski suci, a sada bi mogli ostati i bez održavatalja terena.

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