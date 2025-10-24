VIDEO / Austrijanac zabio nevjerojatan pogodak za pobjedu protiv Juranovićevog i Ljubičićevog Uniona

Podijeli :

Osmo kolo njemačke Bundeslige otvorili su Werder Bremen i Union Berlin za koji, kada nije ozlijeđen, igra Josip Juranović. Igrač Uniona je i bivši hajdukovac Marin Ljubičić, ali on nije nastupio ove sezone. U blijedoj utakmici ipak smo vidjeli nešto vrijedno spomena, a to je nevjerojatna golčina Marca Grulla za pobjedu Werdera od 1:0.

Werder je dominirao susretom, ali nisu uspjeli slomiti otpor Union Berlina pa se tako na predah otišlo bez pogodak. Werder je nastavio s inicijativom, ali nije bilo velikih prilika.

Čak i pogodak koji su zabili u 72. minuti nije plod velike prilike. Lopta je na desnoj strani došla do Marca Grulla koji se namjestio na lijevu nogu i od grede pogodio za 1:0. Analitika je za taj pokušaj Austrijancu davala tek 3% šanse za uspjeh.

Do kraja utakmice nije bilo pogodaka i Werder je s pobjedom 1:0 došao do sedmog mjesta Bundeslige. Što se tiče Uniona, oni su nakon ovog poraza pali na 10. mjesto prvenstvene ljestvice, a nakon ovog kola mogu i značajnije pasti jer 14. Augsburgu bježe tek tri boda.