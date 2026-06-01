VIDEO / Austrija svladala Tunis u Beču, zvijezda Bayerna ‘pocrvenila’

Austrijska reprezentacija minimalno je pobijedila Tunis (1:0) unatoč tome što su od 37. minute igrali s igračem manje nakon što je Konrad Laimer zaradio isključenje. Jedini pogodak djelo je Marcela Sabitzera iz 63. minute. Austrijance na SP-u čekaju dvoboji protiv Argentine, Alžira i Jordana, dok će Tunis odmjeriti snage s Japanom, Nizozemskom i Švedskom.