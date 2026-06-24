VIDEO / Atmosfera na vrhuncu: Tisuće navijača BiH okupirale Seattle

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Atmosfera pred ključnu utakmicu Bosne i Hercegovine i Katara na Svjetskom prvenstvu dostiže svoj vrhunac.

Večeras će spektakularni ambijent na stadionu Lumen Field u potpunosti pripasti reprezentaciji Bosne i Hercegovine, barem ako je suditi prema kadrovima koji stižu iz Seattlea.

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Tisuće zastava, šalova i dresova u plavo-žutim bojama pretvorit će tribine američkog zdanja u mali dio bh. domovine udaljen tisućama kilometara od navijača Zmajeva.

Reprezentacija BiH, predvođena nevjerojatnom podrškom svojih navijača, juri povijesni plasman u nokaut fazu, a presudan dvoboj protiv Katara igra večeras od 21 sat.