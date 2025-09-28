VIDEO / Aston Villa preokretom stigla do prvog trijumfa u Premier ligi

Podijeli :

Aston Villa je preokretom došla do prve pobjede u novoj sezoni Premier lige svladavši pred svojim navijačima londonski Fulham s 3-1 (1-1).

Gosti su poveli već u 3. minuti golom Raula Jimeneza, ali je to bilo sve što su uspjeli napraviti u ovoj utakmici.

Uslijedio je preokret domaće momčadi koja je u 37. minuti izjednačila pogotkom Ollieja Watkinsa. Početkom nastavka u razmaku od dvije minuta, John McGinn (49) i Emiliano Buendia (51) postigli su još dva pogotka za momčad Unaija Emeryja za konačnih 3-1.

Aston Villa je sa šest bodova došla na 16. mjesto, dok je Fulham s osam bodova na desetoj poziciji. Liverpool je unatoč subotnjem porazu ostao na vodećoj poziciji s 15 bodova, tri više od drugoplasiranog Crystal Palacea.