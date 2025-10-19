VIDEO / Aston Villa prekrasnim pogocima preokrenula protiv Tottenhama

Podijeli :

U prvoj nedjeljnoj utakmici 8. kola engleske Premier lige Tottenham je ugostio Aston Villu. Poveli su Spursi ranim pogotkom, ali su Villansi odgovorili te su na kraju slavili s 2:1 i nastavili dobar niz.

Poveo je Tottenham već u petoj minuti preko svog Urugvajca Rodriga Bentancura, ali je Aston Villa, koja igra u dobroj formi, uzvratila do kraja poluvremena. Strijelac je bio jedan od njihovih najboljih igrača Morgan Rogers. Tako se na poluvrijeme otišlo s 1:1.

Unatoč blagoj dominaciji Spursa, Aston Villa je došla do vodstva. Strijelac je bio Emiliano Buendia u 77. minuti. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Bayer Leverkusenu, a sada mu ipak Unai Emery vjeruje više, a Argentinac mu to vraća dobrim igrama.

Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata i Villansi su slavili protiv Spursa s 2:1. Tako je Aston Villa s 12 bodova skočila privremeno na 10. mjesto dok je Tottenham 6. s 2 boda više.

