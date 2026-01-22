VIDEO / Aston Villa pogotkom Sancha slavila u Istanbulu, osigurali su top 8

Europa League 22. sij 202620:42 0 komentara

Aston Villa slavila je na gostovanju u Istanbulu kod Fenerbahčea s 0:1. Klub iz Birminghama tako je došao do svoje šeste pobjede u sedam susreta Europa lige.

Englezi dijele prvo mjesto s 18 od ukupno 21 bod koliko su maksimalno mogli osvojiti u sedam utakmica.

Fenerbahče je 16. s 11, ali je također praktički osigurao plasman dalje.

Jedini pogodak djelo je Jadon Sancha iz 25. minute.

