VIDEO / Aston Villa pogotkom Sancha slavila u Istanbulu, osigurali su top 8

Aston Villa slavila je na gostovanju u Istanbulu kod Fenerbahčea s 0:1. Klub iz Birminghama tako je došao do svoje šeste pobjede u sedam susreta Europa lige.
Englezi dijele prvo mjesto s 18 od ukupno 21 bod koliko su maksimalno mogli osvojiti u sedam utakmica.
Fenerbahče je 16. s 11, ali je također praktički osigurao plasman dalje.
Jedini pogodak djelo je Jadon Sancha iz 25. minute.
