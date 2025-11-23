VIDEO / Aston Villa gostujućim preokretom došla do mjesta koje vodi u Ligu prvaka

Podijeli :

Nedjelja je za brojne ljubitelje Premier lige bila rezervirana za sjevernolondonski derbi između Arsenala i Tottenhama, no kao uvertira tom dvoboju odigran je susret Leeds Uniteda i Aston Ville. Tamo se odigrala zanimljiva utakmica koja je na kraju pripala Villi s 2:1.

Leeds je poveo već u osmoj minuti preko Lukasa Nmeche, a tu prednost sačuvali su i do poluvremena. Ipak, na otvaranju drugog dijela je Morgan Rogers pogodio za 1:1 da bi 27 minuta kasnije, u 75. minuti još jednom zabio za vodstvo Aston Ville.

Leeds je dvije minute kasnije izjednačio, ali gol Joela Piroea poništen je zbog igranja rukom. Villa je nakon toga izdržala do kraja te su upisali važnu pobjedu.

S ova tri boda skočili su na četvrto mjesto Premier lige koje vodi u Ligu prvaka. Leeds je s druge strane u problemu jer su ovim porazom ostali u zoni ispadanja. Oni se nalaze na 18. mjestu s 11 bodova. Utjeha im je što im 17. ne bježi bodovno, nego samo gol-razlikom.

