VIDEO / Arteta se htio rukovati, ali Emeryja nije bilo ‘na mapi’. Trener Ville objasnio je što se dogodilo

Nakon pobjede Arsenala nad Aston Villom 4:1 izostalo je protokolarno rukovanje dvojice trenera Mikela Artete i Unaija Emeryja.

Kada je Arteta krenuo prema klupi Aston Ville kako bi se rukovao s Emeryjem, njegova sunarodnjaka nije bilo ‘na mapi’. Arteta ga je tražio pogledom, ali neuspješno.

Emery je nakon utakmice pojasnio kako je Artetu čekao, ali budući da ga nije odmah vidio jer je bio okružen svojim stožerom, odlučio je krenuti prema svlačionici.

Naglasio je kako je njegova praksa najprije pozdraviti suparničkog trenera, a tek potom se okrenuti vlastitoj momčadi, ali da ne očekuje od svih da imaju isti običaj.

Emery je pritom odbacio bilo kakve nesuglasice, naglasivši da ne zamjera Arteti i da nema nikakvog problema između njih.

Unatoč teškom porazu, istaknuo je kako je zadovoljan radom svoje momčadi te je čestitao Arsenalu na pobjedi, uz dozu humora dodavši kako se nije želio dulje zadržavati jer je bilo hladno.