VIDEO / Arsenal svladao neugodni Brentford i odvojio se na +5 od Man. Cityja

Podijeli :

Nogometaši Arsenala porazili su Brentford s 2:0 u utakmici 14. kola engleske Premier lige. Veselje na Emiratesu počelo je već u 11. minuti kada je pogodak glavom postigao Mikel Merino, a 1:0 stajalo je na semaforu sve do prve minute sudačke nadoknade drugog poluvremena. Topnici su sjajno izveli kontranapad koji je uz malo sreće realizirao Bukayo Saka. Arsenal sada ima pet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Manchester Cityja.