VIDEO / Arsenal s dva gola iz kornera slavio protiv Chelseaja i ponovno povećao prednost pred Cityjem na +5

U 28. kolu engleske Premier lige odigrao se novi londonski derbi. Ovaj put su akteri bili Arsenal, vodeća momčad Premier lige i Chelsea, njihovi ljuti rivali sa zapada Londona. Bila je to izjednačena utakmica koja je na kraju odlučena prekidima. Dva gola na taj način zabio je Arsenal, a jedan Chelsea što je značilo da su Topnici slavili s 2:1.

Bolje su Topnici otvorili susret te su mogli nekoliko grešaka Roberta Sancheza iskoristiti za vodstvo, ali Bluesi su se uspjeli spasiti. Ipak, u 21. minuti Arsenal je poveo nakon kornera s desne strane. Njega je izveo Bukayo Saka, lopta je došla do Gabriela Magalhaesa koji je pronašao svog partnera iz obrane Williama Salibu koji je pogodio uz blok obrane za 1:0.

Mogao je Arsenal i povećati prednost da je bilo mirnoće u napadu, ali puno su griješili izabranici Mikela Artete. Chelsea je rastao kako se poluvrijeme bližilo svom kraju pa su imali nekoliko kornera u nizu. Isplatio im se onaj u drugoj minuti sudačke nadoknade. Reece James je izveo korner, a loptu je u svoju mrežu ubacio Piero Hincapie i na poluvrijeme se otišlo s 1:1.

U drugom dijelu je Chelsea prvi zaprijetio preko Joaa Pedra koji je pucao iz blizine nakon kornera, ali je sjajno to obranio David Raya. Primirila se utakmica do 66. minute kada je Arsenal ponovno nakon udarca iz kuta došao do gola. Declan Rice je bio izvođač, a strijelac je bio Jurrien Timber za 2:1. Žalili su se gosti na prekršaj, ali glavni sudac utakmice je smatrao da je sve regularno i pogodak je ostao na snazi.

Topnicima je nekoliko minuta kasnije pomogao i Pedro Neto koji je zbog “profesionalnog prekršaja” na Gabrielu Martinelliju zaradio svoj drugi žuti karton i Chelsea je ostao s desetoricom na terenu. Chelsea je čak igrao egal utakmicu s igračem manje, ali do boda nisu uspjeli doći.

Arsenal je ovim slavljem od 2:1 ponovno povećao prednost na +5 od Manchester Cityja, ali Građani imaju i utakmicu više.

