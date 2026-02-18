VIDEO / Arsenal prokockao 2:0 protiv posljednje momčadi lige i zakomplicirao borbu za naslov

Podijeli :

Arsenal je u srijedu navečer odigrao 31. kolo Premier lige protiv posljednje momčadi Premier lige Wolverhamptona. Tamo su poveli s 2:0, ali to im nije bilo dovoljno i u 94. minuti su sve prokockali.

Wolverhampton je tako zaustavio vodeću momčad na ljestvici. Uz utakmicu više od suparnika Arsenal sada ima pet bodova više od Manchester Cityja i osam više od Aston Ville.

Arsenal je kod uvjerljivo posljednje momčadi na ljestvici poveo već u petoj minuti. Lijepo je asistirao Rice, a iz blizine je glavom Saka poentirao za 1:0. Novi korak prema tri boda Arsenal je napravio u 56. minuti kada je Hincapie povećao na 2:0.

Domaći sastav je efektnim golom Buena u 61. minuti smanjio te je krenuo po potpuni povratak u teškim, kišnim uvjetima ove srijede. Šok se za Arsenal dogodio u 94. minuti. Pogriješio je vratar Raya, pucao je Edozie, a lopta se od Calafiorija i vratnice odbila u mrežu za konačnih 2-2.

