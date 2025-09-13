VIDEO / Arsenal lagano protiv Foresta, ozlijedio se kapetan Topnika

Podijeli :

Arsenal je kao domaćin svladao Nottingham Forest u prvoj utakmici četvrtog kola Premier lige 3:0 (1:0).

Golove koji su vrijedili pobjede Topnika postigli su veznjak Martin Zubimendi u 32. i 79. minuti te napadač Victor Gyokeres u 46. minuti.

Prva velika prilika viđena je u sedmoj minuti – nakon izvođenja slobodnog udarca, Arsenal je zaprijetio. Veznjak Mikel Merino našao se ispred vratara Foresta Matza Selsa, koji je obranio udarac iz čiste šanse.

Arsenal je cijelo prvo poluvrijeme kontrolirao tempo utakmice, a poveo je u 32. minuti.

Momčad Mikela Artete izvela je korner – loptu je izvan kaznenog prostora skrenuo gostujući veznjak Elliot Anderson, da bi Zubimendi volejem matirao Selsa.

Topnici su udvostručili vodstvo početkom drugog poluvremena. Calafiori je iz obrane poslao loptu naprijed, što je Eze iskoristio, prevario Savonu i asistirao Gyokeresu za 2:0.

Konačnih 3:0 za Arsenal donio je Zubimendi svojim drugim golom – ovaj put nakon ubačaja Trossarda.

Utakmicu su obilježile i dvije ozljede: kapetan Arsenala Martin Odegaard obnovio je ozljedu ramena i ustupio mjesto Nwaneriju u 18. minuti, dok je branič Foresta Murillo zadobio ozljedu nakon pola sata igre, a u 32. minuti ga je zamijenio Savona.

