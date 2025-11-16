VIDEO / Armenci izjednačili u Portu pa naljutili Portugalce: Šest golova u prvom dijelu!

Podijeli :

Portugal je na najboljem putu da osigura vizu za SP 2026. Već u prvom poluvremenu u dvoboju protiv Armenije u Portu vode čak 5:1. Krenulo je golom Veige nakon samo sedam minuta igre, a do izjednačenja su gosti stigli u 18. minuti preko Spertsyana. A onda do kraja poluvremena zabijali su Neves dva puta, Ramos te Fernandes iz penala.