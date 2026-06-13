VIDEO / Apsolutna dominacija: Fenomenalna Donna Vekić u finalu Londona!

Osječanka je u Londonu nastavila sjajan niz nakon što je dan ranije svladala dvije Čehinje, Mariju Bouzkovu i Karolinu Pliškovu, a trijumfom nad Boulter potvrdila je odličnu formu uoči Wimbledona.

Posebno je zanimljiv njezin put do završnice jer je na turnir ušla kao “sretna gubitnica”. Nakon poraza u drugom kolu kvalifikacija dobila je priliku za nastup u glavnom ždrijebu zbog odustajanja jedne od tenisačica, a tu je priliku iskoristila na najbolji mogući način i stigla do borbe za naslov.

U finalu će Vekić igrati protiv bolje iz dvoboja između Britanke Emme Raducanu, 42. tenisačice svijeta, i Amerikanke Ive Jović, koja se na WTA ljestvici nalazi na 19. mjestu.