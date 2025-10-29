VIDEO / Antetokounmpo s četiri riječi ušutkao sve glasine o velikom tradeu i to – usred utakmice!

Podijeli :

Milwaukee je pobijedio New York Knickse 121:111, a igrač utakmice ponovno je bio Giannis Antetokounmpo, koji je pružio još jednu sjajnu partiju. Upisao je 37 poena, osam skokova i sedam asistencija uz impresivan šut iz igre 16/22. U jednom je trenutku ušutkao sve glasine o velikom tradeu između Knicksa i Buksa, usred utakmice Antetokounmpo je poručio: "Ovo je moj grad!"

