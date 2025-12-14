VIDEO / Alonso je preživio: Zaboravljeni as zabio nakon skoro godinu dana u prvenstvu za pobjedu Reala

Podijeli :

Real Madrid je u 16. kolu La Lige slavio 2:1 na gostovanju kod Alavesa, pobjedom koja je, prema pisanju španjolskih medija, zadržala Xabija Alonsa na klupi Kraljeva. Naime, navodno su mu tri boda bila nužna kako bi ostao trener madridskog velikana.

Real je poveo u 24. minuti, kada je Kylian Mbappe nakon sjajnog solo prodora postigao pogodak, svoj 17. u prvenstvu, čime je uvjerljivo vodeći strijelac La Lige.

Šok za goste stigao je u 69. minuti. Tada je Carlos Vicente nakon jedne duge lopte izbio sam pred Thibauta Courtoisa i zabio za 1:1.

Ipak, slavlje Alavesa kratko je trajalo jer je Rodrygo u 76. minuti, na asistenciju Viniciusa Juniora, pogodio za konačnih 2:1. Zanimljivo, bio je to njegov prvi ligaški gol nakon gotovo godinu dana – posljednji je zabio u siječnju protiv Las Palmasa.

Real je ovom pobjedom stigao do 39 bodova i ostao na četiri boda zaostatka za vodećom Barcelonom, dok je Alaves 12. s 18 bodova.

