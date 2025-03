VIDEO / Alcaraza su lani napale pčele, a ove godine s njima slavi pobjedu!

Podijeli :

Carlos Alcaraz samouvjereno nastavlja obranu trona na turniru Masters serije u Indian Wellsu.

Španjolac je prošao u osminu finala nakon uvjerljive pobjede protiv Kanađanina Denisa Shapovalova 6:2, 6:4.

Carlos je odlično započeo. Dobio je prvih pet gemova u meču. Pred kraj seta došlo je do malog opuštanja, dopustio je Shapovalovu break, ali više od toga nije mogao. U drugom dijelu viđen je samo jedan break. Alcaraz je to napravio u sedmom gemu i pokazalo se da je to bilo dovoljno za rutinsku pobjedu.

Posebno su zanimljive scene viđene u publici. Naime, Alcarazovi navijači su se prisjetili prošlogodišnjeg meča protiv Alexandra Zvereva u Indian Wellsu, kada su meč prekinule pčele. Ove godine, Alcaraz se (još) nije morao boriti protiv njih, već je s nešto drugačijim pčelicama proslavio pobjedu. Pogledajte!