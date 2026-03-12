VIDEO / Alcaraz je ispisao povijest, ali Norvežanin je ukrao šou: Čak se i Španjolac morao nasmijati nakon ovog poteza

Podijeli :

U osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu Carlos Alcaraz je s 2-0 u setovima bio bolji od Norvežanina Caspera Ruuda.

Tako je Španjolac, koji još nije napunio 23 godine, izborio svoje peto četvrtfinale u “Teniskom raju”. To za one koji prate tenis nije iznenađujuće jer je Alcaraz dominantan otkad se pojavio na scenu, no sljedeći podatak ipak je zapanjujuć.

Naime, Alcaraz je postao prvi tenisač u povijesti koji je izborio pet četvrtfinala u Indian Wellsu prije nego li je napunio 23 godine.

Na četiri su ostali Boris Becker, Michael Chang i Rafael Nadal. Osim ovog uspjeha, Alcaraz je upisao i 33. uzastopnu pobjedu na otvorenim tvrdim podlogama.

To je ujedno i četvrti najduži niz u Open Eri. Isti broj pobjeda kao i Alcaraz skupili su Novak Đoković i Rod Laver dok su iznad njih Pete Sampras (34), Roger Federer (46) te Jimmy Connors (55)

Iako je Alcaraz ispisao povijest, šou je pripao Casperu Ruudu i to na prvoj meč-lopti za Španjolca. Naime, tada je, u nedostatku rješenja, Norvežanin udarcem kroz noge (tweener) ostao u poenu, a na kraju je Alcaraz lagani udarac izbacio u aut. Izazvalo je to oduševljenje na tribinama na što se i mladi Španjolac morao nasmijati.