VIDEO / Alaves važnom pobjedom pobjegao iz zone ispadanja

Nogometaši Deportivo Alavesa pobijedili su Real Betis s 2-1 u susretu 21. kola španjolskog prvenstva osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Alaves je poveo već u trećoj minuti golom Carlosa Vicentea, u 47. je povećao prednost Toni Martinez, a konačnih 2-1 postavio je Abde Ezzalzouli u petoj minuti nadoknade.

Uoči ove utakmice Alaves je bio na 18. mjestu, no s tri boda je napredovao za tri pozicije.

Betis je ostao šesti.

