VIDEO / Al Nassr ide prema tituli: Ronaldo opet zabio i dodatno se približio 1000. pogotku karijere

Više nije pitanje hoće li Cristiano Ronaldo doseći 1000 golova u karijeri, već kada će se to dogoditi.
Sa svakim novim pogotkom Portugalac je sve bliži tom cilju, a sada su mu ostala još samo 32.
Njegov pogodak u pobjedi Al Nassra nad Al Okhdoodom bio je 968. u karijeri. Susret 28. kola saudijskog prvenstva završio je 2:0, a drugi gol za pobjednika zabio je njegov zemljak João Félix.
Bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović odigrao je cijeli susret za lidera prvenstva, koji na vrhu ima pet bodova više od drugog Al-Hilala.
