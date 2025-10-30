VIDEO / Aktualni prvak doživio bolan poraz u Madridu, pet poena Hezonje

Podijeli :

U susretu osmog kola Eurolige košarkaši Real Madrida su pobijedili Fenerbahče sa 84-58 upisavši četvrtu pobjedu, dok je Fener doživio peti poraz.

Real je odlično ušao u susret i već nakon prve četvrtine je vodio s devet razlike (25-16). Drugu dionicu španjolski sastav je dobio sa čak 18 razlike (24-6) i već na poluvremenu je bilo jasno u kojem smjeru ide dvoboj. Na kraju je završilo s velikih 84-58.

Real su predvodili Theo Maldeon sa 15 koševa, Trey Lyles sa 14 i Walter Tavares sa 13 koševa. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja je za 15 minuta provedenih na parketu zabio pet koševa, uz šut 1/4 za dva poena, te 1/4 za tri. Dodao je i po jedan skok, osvojenu i izgubljenu loptu. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Wade Baldwin sa 14 koševa.

Uvjerljiv je bio i Žalgiris protiv Asvela sa 96-59. Domaćin je na poluvremenu vodio sa 13 razlike (48-35), a potom je treću dionicu dobio sa čak 16 razlike razriješivši sve dvojbe oko pitanja pobjednika.

Sylvian Francisco sa 15 koševa i sedam asistencija, te Moses Wright sa 14 koševa i sedam skokova predvodili su domaćine, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Glynn Watson sa 14 koševa. Žalgirisu je ovo bila šesta pobjeda, a Asvelu šesti poraz.

Bayern je porazio Virtus sa 86-70. Najefikasniji su bili Andreas Obst sa 21 košem na domaćoj i Alen Smailagić sa 17 koševa na gostujućoj strani. Bayern je sada na skoru 4-4, kao i Virtus.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.