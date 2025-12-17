VIDEO / Ajax bez Šutala odigrao utakmicu s devet pogodaka protiv trećeligaša

Podijeli :

Ajax je u šesnaestini finala nizozemskog KNVB Bekera gostovao kod trećeligaša Excelsiora iz Maassluisa. Klub iz Amsterdama u posljednje vrijeme igra u dobroj formi, a to su pokazali i protiv trećeligaša koje su porazili s visokih 7:2. Već u 12. minuti je Owen Wijndal zabio za 1:0 da bi već sedam minuta Anton Gaaei zabio za 2:0. Ajax je u 24. nastavio s golijadom. Tada je Don-Angelo Koadu zabio za 3:0, a do kraja poluvremena Jorthy Mokio je zabio za 4:0. Početkom drugog dijela je isti igrač zabio za 5:0. Domaći su uspjeli ipak uveseliti svoje navijače jer su preko Devina Planka smanjili na 5:1. Sreća nije dugo trajala jer je tri minute kasnije Ajax zabio i šesti, a ovaj put je strijelac bio Rayane Bounida. Ni to nije bio posljednji pogodak na susretu. U 60. minuti je Jannick Verbont zabio za 6:2 i ponovno veselje domaćih navijača. Do kraja utakmice Raul Moro zabio je za 7:2 te tako Ajax prošao u osminu finala. U sastavu Ajaxa nije bilo Josipa Šutala koji se već neko vrijeme muči s ozljedom.

