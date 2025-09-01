VIDEO / Aco Petrović s Brazilom osvojio zlato na AmeriCupu: ‘Argentinci nisu imali šanse’

Podijeli :

Brazilska košarkaška reprezentacija novi je prvak Amerike.

U napetom finalu FIBA AmeriCupa 2025., Brazilci su u Managui svladali vječne rivale Argentinu 55:47, stigavši tako do svoje pete zlatne medalje, ali prve nakon dugih 16 godina. Pobjeda u obrambeno iznimno zahtjevnoj utakmici donijela im je ukupno 12. medalju na kontinentalnom natjecanju, piše fiba.basketball.

Momčad koju s klupe vodi hrvatski stručnjak Aleksandar Petrović tako se vratila na pobjedničko postolje AmeriCupa prvi put nakon 2009. godine. Uz pet naslova prvaka, “Verdeamarela” u svojoj bogatoj povijesti ima i tri srebra te četiri bronce.

Utakmicu je prelomio kapetan Vitor Benite, koji je minutu i 53 sekunde prije kraja pogodio ključnu tricu za vodstvo 55:45. Taj je koš zaustavio nalet Argentine, koja je serijom 7:0 smanjila zaostatak na sedam poena (52:45) i prijetila preokretom. Prethodno je u četvrtoj četvrtini brazilska klupa, predvođena Alexeyem Borgesom, Reynanom Santosom i Beniteom, pokrenula seriju 10:2, kojom je Brazil pobjegao na +14 (52:38) pet minuta prije kraja, stvorivši zalihu koja se pokazala nedostižnom za Argentince.

Razigravač Yago Santos okrunio je sjajan turnir predvodeći Brazil s 14 poena i 5 asistencija u finalu, što mu je donijelo i titulu najkorisnijeg igrača (MVP) natjecanja. Pratili su ga Bruno Caboclo s 11 poena i 7 skokova te Gui Deodato s 9 poena.

VIDEO / Brazil ‘Ace’ Petrovića gubio s 20 poena razlike pa na kraju srušio SAD za prolaz u finale AmeriCupa Aco Petrović predložio korake za spas hrvatske košarke: ‘Evo, za početak, razmišljanje kako dalje’

Ipak, ključ pobjede ležao je u obrani, gdje su dominirali Lucas Dias (8 skokova, 3 ukradene lopte, 5 asistencija) i Georginho De Paula, koji je sa 7 skokova i čak 5 blokada postavio novi rekord finala AmeriCupa.

Koliko je utakmica bila tvrda, najbolje govori podatak da je 55 poena Brazila najniži broj poena jedne pobjedničke momčadi u povijesti finala, dok su 102 ukupna poena najmanje viđena u jednoj utakmici AmeriCupa. Brazil je iz igre šutirao skromnih 33 posto, no to je bilo dovoljno protiv još nepreciznije Argentine, koja je utakmicu završila s 30 posto šuta iz igre i iznimno loših 4/27 za tri poena (15 posto).

Razliku je stvorila brazilska obrana koja je natjerala Argentince na 15 izgubljenih lopti, od čega je devet bilo nakon ukradenih lopti, a upisali su i sedam blokada. To se pretočilo u ključnu prednost od 12:7 u poenima iz izgubljenih lopti i 13:3 u poenima iz kontranapada.

Ovom pobjedom Brazil je popravio svoj omjer protiv Argentine na AmeriCupu na 13:9. Dva od pet brazilskih naslova osvojena su upravo protiv njihovih najvećih rivala (2005. i 2025.). Argentina je, s druge strane, osvojila svoje sedmo srebro i sada ima ukupno 15 medalja na ovom natjecanju, najviše od svih reprezentacija.

“Naš cilj za današnju utakmicu bio je zaustaviti Vildozu, Corbalána i Brussina, i to smo učinili. Nisu imali šanse. Naša obrana je bila izuzetna”, izjavio je izbornik Petrović nakon pobjede.

“Uvijek sam govorio momčadi da napad može donijeti pobjedu u jednoj utakmici, ali da biste osvojili naslov, morate se braniti. Vrlo sam sretan jer smo to učinili, uspjeli smo promijeniti svoj mentalitet.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.