VIDEO / Aco Petrović ekskluzivno za SK otkrio tajnu velikog uspjeha s Brazilom

Prije nekoliko dana Aleksandar "Aco" Petrović odveo je Brazil do zlata na FIBA AmeriCupu 2025., gdje su u napetom finalu u Managui svladali Argentinu 55:47. Bila je to peta brazilska zlatna medalja, ali prva nakon 16 godina, u obrambeno iznimno zahtjevnoj utakmici koja im je donijela i ukupno 12. odličje na kontinentalnom prvenstvu. Odmah po dolasku iz Brazila, Petrović je dao intervju za Sport Klub našem Vladi Radičeviću. Uživajte u razgovoru!

