VIDEO / 16-godišnja ruska senzacija osvojia WTA turnir u Memphisu

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Tenis redovito piše posebne priče, poglavito u ženskom tenisu gdje se češće probiju mlađe tenisačice. Tako smo ovoga tjedna na WTA 250 turniru u Memphisu vidjeli 16-godišnju Kristinu Ljutovu koja je izborila finale. Tamo je 229. tenisačica svijeta igrala protiv Darje Vidmanove, Čehinje koja se, kao i Liutova, rodila u Moskvi. U tom zanimljivom okršaju na kraju je s 2-1 u setovima slavila 16-godišnjakinja koja se na velika vrata predstavila svjetskom tenisu.

Prvi set pripao je Čehinji sa 6:1 te se činilo da je mlada Ljutova ostala bez snage nakon što je prošla dva kola kvalifikacija i četiri kola u turniru. Međutim, u drugom setu pronašla je svoj tenis te je uzvratila Vidmanovoj sa 6:1.

U trećem setu je nastavila s dobrom igrom te je sa 6:3 došla do svoje prve titule u prvom pokušaju. 16-godišnjakinja je tako postala prva tenisačica nakon 2023. godine koja je u debiju osvojila naslov.

Te 2023. godine to je učinila Marija Timofejeva titulom u Budimpešti.

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